Ким Чен Ын подтвердил готовность Корейского полуострова избавиться от ядерного оружия

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын сохраняет приверженность ядерному разоружению Корейского полуострова.

Об этом сообщает DW со ссылкой на северокорейское информационное агентство ЦТАК.

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В сообщении говорится о том, что лидер КНДР подтвердил "неизменную, устойчивую и твердую волю" Пхеньяна к денуклеаризации.

Ким Чен Ын надеется, что процесс ядерного разоружения будет иметь пошаговый характер. Решение проблемы может быть ускорено "благодаря эффективному и конструктивному диалогу и с помощью переговоров".

Напомним, руководство КНДР намерено отправить письма от имени Ким Чен Ына главе Белого дома. Специально для этого делегат Северной Кореи приедет в Вашингтон.



Добавим, что 31 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Во время встречи Лавров подарил северокорейскому лидеру шкатулку и добавил, что в ней можно даже запирать секретные вещи".