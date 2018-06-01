11:20
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 11°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
  • понедельник
    28°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Ким Чен Ын подтвердил готовность Корейского полуострова избавиться от ядерного оружия

69 Читати новину українською
Северная Корея готова к денуклеаризации - Ким Чен Ын
Северная Корея готова к денуклеаризации - Ким Чен Ын / umoloda.kiev.ua

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын сохраняет приверженность ядерному разоружению Корейского полуострова.

Об этом сообщает DW со ссылкой на северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Читайте также: Ким Чен Ын хочет встречи с Владимиром Путиным

В сообщении говорится о том, что лидер КНДР подтвердил "неизменную, устойчивую и твердую волю" Пхеньяна к денуклеаризации.

Ким Чен Ын надеется, что процесс ядерного разоружения будет иметь пошаговый характер. Решение проблемы может быть ускорено "благодаря эффективному и конструктивному диалогу и с помощью переговоров".

Напомним, руководство КНДР намерено отправить письма от имени Ким Чен Ына главе Белого дома. Специально для этого делегат Северной Кореи приедет в Вашингтон.

Добавим, что 31 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Во время встречи Лавров подарил северокорейскому лидеру шкатулку и добавил, что в ней можно даже запирать секретные вещи".

Теги: Новости политики Ким Чен Ын КНДР Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
сегодня, 11:01 Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
115
Тяжелые времена для ЕС:
сегодня, 10:05 Тяжелые времена для ЕС: "сумерки" Европы начнутся в Италии?
Борис Немировський 222
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
686
У чому секрет лояльності Порошенка до соратника Путіна Ротенберга
сегодня, 09:00 У чому секрет лояльності Порошенка до соратника Путіна Ротенберга
Сергій Лещенко 182
Філія НКВС: хто працює у МДБ
сегодня, 08:41 Філія НКВС: хто працює у МДБ "ДНР"?
Олексій Чибісов 1005
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук