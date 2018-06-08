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Ким Чен Ын прибудет в Сингапур за два дня до встречи с Трампом

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Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп / Коллаж 24 Канал

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует отправиться 10 июня в Сингапур, где 12 июня запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает  Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Встреча лидеров КНДР и США состоится 12 июня. Она пройдет в отеле Капелла на острове Сентоса в Сингапуре.

Как сообщают средства массовой информации, президент США Дональд Трамп прибудет на авиабазу Пайя Лебар. Этот военный объект использовался ранее для визитов предыдущими президентами США.

Пока программы поездок и встреч неизвестны, делегации стран не публиковали информацию относительно этого.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран.

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Вашингтон и Пхеньян не смогли скоординировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны КНДР.

30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня.

Остров СентозаЭто один из 63 островов, из которых состоит Сингапур. Площадь острова – всего 500 гектаров. Там расположены курортные резиденции класса люкс, частные яхтенные причалы и поля для гольфа, но в прошлом Сентоза была ареной довольно мрачных событий: на острове царили пираты, кровопролитие и война.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын
Источник: 24 Канал
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