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      Ким Чен Ын управляет страной в обычном режиме, – СМИ со ссылкой на разведку

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      Кім Чен Ин управляє країною в звичайному режимі
      Кім Чен Ин управляє країною в звичайному режимі / Getty Images

      Разведка Южной Кореи заявила, что, несмотря на слухи об ухудшении здоровья и даже смерти лидера КНДР, Ким Чен Ын управляет страной.

      Кім Чен Ин в останній раз з'являвся на публіці 11 квітня на засіданні Політбюро панівної Трудової партії КНДР. Однак Yonhap з посиланням на джерела у розвідці повідомляє, що з лідером КНДР все добре.

      Актуально Знаю, і ви скоро дізнаєтеся: Трамп про стан здоров'я Кім Чен Ина

      Суспільство стало непокоїтися після того, як Кім пропустив святкування річниці від дня народження свого діда – засновника КНДР Кім Ір Сена.

      У відповідь на питання деяких законодавців комітету оборони Національних зборів про здоров'я керівника КНДР міністерство оборони, Об'єднаний комітет начальників штабів і розвідувальні органи повідомили, що, за їхніми оцінками, Кім Чен Ин керує країною як зазвичай,
      – зазначає видання.

      За інформацією японських ЗМІ, Кім Чен Ин перебуває у "вегетативному стані" після того, як переніс операцію на серці на початку квітня.

      Стан здоров'я Кім Чен Ина: головне

      • Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї. 
      • 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання, зараз він нібито відновлюється на своїй віллі. Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.
      • У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції. Офіційний Сеул каже, що лідер Північної Кореї займається державними справами.
      • Тим часом державні ЗМІ розповсюдили послання від імені Кім Чен Ина.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Южная Корея СМИ КНДР Ким Чен Ын Новости Украины
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