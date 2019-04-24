Ким Чен Ын в России: легендарный бронепоезд, эксклюзивный лимузин и невероятно шустрые охранники

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в российский Владивосток для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. А вместе с ним прибыл и знаменитый лимузин Ына. Его доставил в Россию не менее знаменитый корейский бронепоезд, которым еще странствовал через всю Россию отец Ына, Ким Чен Ир. Собственно, лимузин и охранники Ына вызвали больший ажиотаж, чем сам корейский лидер.

Владивосток жил подготовкой к визиту ким Чен Ына весь апрель 2019 года. Пришлось даже на 20 сантиметров углубить выезд с территории вокзала – чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи. Ведь Ын согласился ездить по российским дорогам исключительно в собственном лимузине. Об этом рассказали в ТАСС.

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Как культурная программа стартовала с пробежки охранников

Переговоры лидеров Северной Кореи и России запланированы на 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Вечером того же дня Путин полетит в Китай, а вот Ын побудет во Владивостоке еще сутки – для него предусмотрена культурная программа.

Смотрите видео с удивительно синхронным движением автомобиля и ловких охранников:

Ким Чен Ын посетит достопримечательности и места, где побывал его отец Ким Чен Ир во время визита в 2002 году. Среди них – номер отца во владивостокском отеле "Гавань". К слову, нынешний лидер КНДР приехал в Россию впервые с момента вступления на свою должность в конце 2011 года.

Тренироваться бегать с лимузином в унисон охранники Ына начали заранее, вот видео апреля 2018 года:

Вместе с северокорейским вождем прибыла делегация из 230 человек. Бронированный поезд, на котором по России путешествовал еще отец нынешнего вождя КНДР Ким Чен Ир, вместил всех. Впрочем, отметим, что путь "молодого маршала" значительно короче отцовского: расстояние от Пхеньяна до Владивостока – всего 684 километра, тогда как Ким Чен Ир проехал всю Транссибирскую магистраль (9 тысяч и почти триста километров).

Шутливая реакция соцсетей на визит ким Чен Ына

Забавная шляпа

Вид такого лидера, как Ким Чен Ын, всегда был предметом пристального анализа.



Шляпа, в которой приехал Ин во Владивосток

Известный российских "политический аналитик" Михаил Боярский отметил, что шляпа главы Северной Кореи – это знак добрых чувств к России. И санкт-петербургскому клубу "Зенит".



Михаил "Дартаньян" Боярский выразил поддержку шляпе Ким Чен Ына

Ким "Серсея" Е Чжон проинспектировала город перед визитом венценосного Брата

За несколько дней до визита лидера Кореи до Владивосток прибыла сестра Ына – начальник отдела пропаганды и агитации ЦК "Трудовой партии Кореи" Ким Е Чжон.



Ким Е Чжон, главная корейская пропагандистка, и трое "рыцарей корейской королегвардии"



Серсея Ланнистер и три сестры из Большого Септу Баелору (с предыдущим фото – ничего общего)

Если серьезно, Ким Е Чжон – одина из самых влиятельных политиков в Северной Корее, а еще и имеет существенное влияние на брата.

Сначала цветы, каравай – на десерт

Многие медиа распространили видео с зафиксированным на нем международным скандалом: Ким Чен Ын проигнорировал российский каравай.

Но нет, Ким Чен Ын не нарушил русских обычаев и попробовал каравай. Эту информацию подтвердила СМИ школьница, которая преподнесла главе КНДР хлеб и соль.

А вот как все было на самом деле:

Просто, сначала Ыну вручили цветы. Но потом он их отдал кому-то, кто стоял рядом, и таки попробовал каравай.

Сила родного языка

Впервые в истории Ким Чен Ын дал интервью зарубежному журналисту. К тому же российскому. К тому же, с телеканала "Россия". Почему? Просто журналист кричал вопрос к Ына очень громко и – на корейском языке. Ын умилился, и журналист поймал свой звездный шанс.



Растроганный Ын дает интервью российскому журналисту

Правда, ын ничего особенного не сказал. Лишь выразил надежду, что его визит в Россию будет успешным и полезным.

Путин "витает в облаках"

Путин летит на встречу с Ыном, а затем полетит в Китай. Официально цель встречи – обсудить сотрудничество стран. но пользователи соцсетей не вполне соглашаются. Особенно учитывая недавнее заявление Путина о том, что нужно показать народу власть, которая "не сама по себе существует и в каких-то облаках витает".