Ким Чен Ын во второй раз встретился с президентом Южной Кореи в демилитаризованной зоне

Лидеры КНДР и южной Кореи снова встретились в демилитаризованной зоне на границе. Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Об этом пишет BBC.

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Сообщается, что стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о саммите.

О результатах переговоров президент Южной Кореи объявит завтра, в воскресенье, пишет Reuters со ссылкой на корейских чиновников.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.

Со временем госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны Пхеньяна.

Уже 25 мая в Пентагоне заявили, что возобновили диалог с Северной Кореей, и выразили убеждение, что встреча между Трампом и Ким Чен Ыном может все же состояться.