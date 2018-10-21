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      Ким Кардашян – 38: секреты мирового успеха зажигательной звезды

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      Ким Кардашян
      Ким Кардашян

      Сегодня, 21 октября, Ким Кардашян отмечает 38-й день рождения. Яркую звезду знает весь мир, а каждый ее публичный выход описывают СМИ, Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, как зажигательная Ким достигла такой славы.

      Бизнесвумен, блогер, звезда реалити-шоу, модель и светская львица – это далеко не все амплуа, которыми может похвастаться Ким Кардашян. По данным СМИ, ежегодно звезда обогащается на миллионы долларов. Секрет ее успеха – умение превращать будни в эффектное шоу, приносящее ей не только немалый доход, но и популярность.

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      Свою карьеру Ким Кардашьян начала в 2007 году. Тогда актриса поддержала замысел своей мамы Крис Дженнер снять реалити-шоу о буднях большого американского семейства с 5 детьми. Ожидания от проекта оправдались: первый сезон проекта, вышедший на телеканале "E!", посмотрели почти 1,3 миллиона человек, а уже через несколько лет аудитория выросла минимум втрое. Самое рейтинговое шоу принесло сестрам Кардашян мировую славу и немало возможностей.

      Зрители сразу полюбили своенравную звезду, которая заметно выделялась среди других. Ким Кардашян устраивала шумные вечеринки, участвовала в светских мероприятиях, в частности, модных показах, активно делилась с сестрами деталями своих романов и затевала скандалы. Яркую актрису сразу же начали приглашать на все рейтинговые события, ведь участие было лучшей рекламой мероприятия.

      Я мечтала быть артисткой с раннего возраста и всегда представляла, что меня снимают скрытые камеры, поэтому мне было легко стать героиней реалити-шоу. В моей голове всегда был придуман образ, который слился со мной. Я сделала себя сама,
      - рассказала Ким Кардашян журналу Marie Claire.

       

      Уже через год после старта реалити-шоу "Семейство Кардашян" звезду пригласили сняться в комедийном кино. Ким сыграла небольшую роль в фильме-пародии "Нереальный блокбастер", за что была номинирована на премию "Золотая малина". Однако номинация в категории "Худшая женская роль второго плана" не повлияла на самооценку звезды. Впоследствии Ким Кардашян приняла участие в съемках сериала о серфинге "Beyond the Break" и эпизоде "Место преступления: Нью-Йорк".

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      Смотрите трейлер первого фильма с участием Ким Кардашян – "Нереальный блокбастер" (видео):

       

      Не менее успешно Ким Кардашян реализовала себя в модельном бизнесе. Ее нетипичная внешность и соблазнительные формы позволяют ей быть одной из самых рейтинговых моделей мира. Сама Ким называет себя "наполовину армянкой, на четверть шотландкой и нидерландкой", ведь именно такое происхождение имеют ее родители.

      Однако наибольшую славу звезде принесли ее пикантные фото. Сейчас за блогом Ким Кардашян следят свыше 119 миллионов людей, которые ежедневно ожидают новых сообщений. Поэтому модель любит радовать их горячими снимками, на которых она щеголяет своей фигурой. Каждый снимок пользователи сети оценивают миллионами лайков, а наряды, которые носит Ким, сразу раскупают.

       

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      Такая немалая популярность в сети вдохновила Ким Кардашян на создание дизайнерской одежды. Она вместе с сестрами основали марку наряд DASH и Kardashian Kollection. Впоследствии звезда основала и совместный с родственниками бизнес – линию косметики Kardashian Beauty. Ее рекламой Ким Кардашян активно занимается и каждую неделю показывает новый макияж, сделанный с помощью образцов бьюти-бренда.

       

      Кроме этого, звезда реалити-шоу в партнерстве с другими брендами выпустила духи и линию стильных часов. Изделия от Ким Кардашян имели немалый спрос, поэтому сотрудничество со звездой продлили на несколько лет.

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      Несмотря на такую успешность Ким Кардашян уделяет немало времени своей семье. Звезда в 2014 году второй раз вышла замуж. Ее избранником стал известный рэпер Канье Уэст. Супруги, которые сыграли роскошную свадьбу в Италии, являются счастливыми родителями троих детей – 5-летней Норт, 2-летнего Сэйнта и 9-месячной Чикаго. Сейчас семья переехала из Лос-Анджелеса в Чикаго, где детей вместе с их звездной мамой часто видят во время их прогулок.

       

       

      Талантливый Ким Кардашян умело превращает все свои хобби в заработок. Звезда никогда не останавливается на достигнутом, что и является ее главным секретом успеха.

      Теги: Новости США LifeStyle Ким Кардашян
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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