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22:53, 26 июня
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Ким Кардашян должна пиарить украинку за 18 миллионов долларов, – СМИ

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Ким Кардашян и Марина Эктон
Ким Кардашян и Марина Эктон / GettyImages

Знаменитая светская львица Ким Кардашян вынуждена продвигать экс-секретаршу генпрокурора Украины Святослава Пискуна Марину Эктон в социальных сетях.

Дом, который в 2013 году был приобретен за 9 миллионов долларов, в начале 2017 Кардашян выставила на продажу. Владелицей роскошного поместья стала Марина Эктон, которая купила дом за 18 миллионов долларов. Почему стоимость вдвое больше? Издание The Blast сообщает, что договор о покупке миллиардерша Марина Эктон заключила на особых условиях.

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Известно, что за такую сумму Кардашян обязалась продвигать Марину и ее музыкальную карьеру в социальных сетях, тем самым сделав ее знаменитой.

кім кардашян і марина ектон
Ким Кардашян и Марина Эктон

Интересно, что Ким действительно выполняет условия контракта, представляя украинку своим поклонникам.

Напомним, Марина Эктон решила продать имение Ким Кардашян и Канье Уэста. Как отмечается, что Марине стало тесно в девяти тысяч квадратных метров имения Bel Air. Беременная украинка хочет больше площади, а также сменить место жительства.

Теги: LifeStyle Сеть Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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