Ким Кардашян и Канье Уэст в четвертый раз станут родителями, – СМИ

Звездные супруги Ким Кардашян и Канье Уэст планируют во второй раз воспользоваться услугами суррогатной матери, чтобы завести четвертого ребенка.

Ким Кардашян после рождения третьего малыша, дочери Чикаго, рассказывала, что хочет четвертого ребенка. Об этом сообщает издание US Weekly.

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Источник, близкий к звездной семьи, отмечает, что Ким и Канье намерен вновь воспользоваться услугами суррогатного материнства.

"У Канье и Ким есть последний эмбрион – мальчик. В ближайшее время его подсадят суррогатной матери", – информирует инсайдер.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 7 Сер 2018 р. о 10:10 PDT

Заметим, что супруги уже прибегали к услугам суррогатной матери – таким образом родился семь месяцев назад их третий совместный ребенок. Такое решение пара приняла после того, как врачи запретили Ким самостоятельно рожать.