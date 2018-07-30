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Ким Кардашян кардинально обстригла длинные волосы: фото

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / GettyImages

Светская львица Ким Кардашян любит удивлять своих поклонников различными образами, которые часто меняет. В особенности Ким экспериментирует со своими волосами.

Новый образ Ким Кардашян показала на своей странице в Instagram.

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Так, 37-летняя звезда "Семейства Кардашян" показала укороченный боб. Интересно, что одинаковые короткие прически Ким сделала вместе с младшей сестрой Хлои.

кім кардашян
Ким Кардашян с мамой / Getty Images

кім і хлої кардашян
Ким и Хлои Кардашян / Instagram-сториз

кім кардашян
Ким  Кардашян / Instagram-сториз

 

Теги: LifeStyle Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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