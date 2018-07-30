Ким Кардашян кардинально обстригла длинные волосы: фото
Светская львица Ким Кардашян любит удивлять своих поклонников различными образами, которые часто меняет. В особенности Ким экспериментирует со своими волосами.
Новый образ Ким Кардашян показала на своей странице в Instagram.
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Так, 37-летняя звезда "Семейства Кардашян" показала укороченный боб. Интересно, что одинаковые короткие прически Ким сделала вместе с младшей сестрой Хлои.
Ким Кардашян с мамой / Getty Images
Ким и Хлои Кардашян / Instagram-сториз
Ким Кардашян / Instagram-сториз
Источник: 24 Канал
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