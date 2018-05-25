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Ким Кардашян мило поздравила Канье Уэста с годовщиной брака: волшебное фото

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Ким Кардашян и Канье Уэст
Ким Кардашян и Канье Уэст / Getty images

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян уже 4 года счастлива в браке с певцом Канье Уэстом. Звездная пара не скрывает своих нежных чувств, что очаровывает всех поклонников супругов.

24 мая 2014 года Ким Кардашян вышла замуж за певца Канье Уэста. Церемония венчания прошла в итальянской Флоренции. Модель примерила роскошное белое платье, которое очень шло звезде.

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Со времени свадьбы пара ежегодно отмечает эту особенную дату. В 2018-м Ким Кардашян решила показать подписчикам фото со свадьбы, которого до сих пор не было в сети. К волшебному снимку модель добавила чувственное сообщение.

Прошло 4 года. Спасибо тебе, что подарил мне семью и так заботишься о нас. Спасибо, что вдохновляешь меня каждый день. Мне по-настоящему повезло. С годовщиной!
– написала Ким Кардашян. 

Более чем 4 миллионам поклонников со всего мира понравилось трогательное сообщение модели. Люди восторженно комментировали событие, отправляя свои поздравления с годовщиной.

Отметим, что в день свадьбы с Канье Уэстом Ким Кардашян выбрала платье от известного бренда Givenchy. Звезда отказалась от фаты, распустив роскошные волосы. Сам роман с певцом длился 2 года. За это время у пары родилась дочка Норт. Вскоре после свадьбы пара стала счастливыми родителями еще двоих детей – сына Сэйнта и дочери Чикаго.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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