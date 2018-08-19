Ким Кардашян надела платье с большим декольте: пикантные фото

Ким Кардашян засветила пикантный образ на торжественном событии. Звезда одела яркое платье с большим декольте на свадьбу.

Ким Кардашян – известная светская львица, модель, актриса и бизнесвумен. Звезда известна своими аппетитными формами, которые любит демонстрировать в пикантном наряде.

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И не только в блоге и на красной дорожке Ким Кардашян поражает откровенными нарядами. Даже на торжественные события очаровательная знаменитость выбирает соблазнительные платья. Так, на свадьбу рэпера 2 Chainz, которая состоялась в солнечном Майами, звезда одела неоново-зеленое платье из латекса. Одеяние подчеркнуло аппетитные формы актрисы. Пикантное декольте и разрез на ноге добавили образу Ким Кардашян обольстительности.

К платью модель подобрала босоножки на тонкой шпильке. Обувь от знаменитого итальянского бренда Gianvito Rossi. Стильные очки завершили look Ким Кардашян.

Допис, поширений Ice Cream Conversations (@icecreamconvos_) 18 Сер 2018 р. о 6:46 PDT

Допис, поширений Neymar da Silva Santos Junior (@wzneymar) 19 Сер 2018 р. о 3:21 PDT

Допис, поширений Neymar da Silva Santos Junior (@wzneymar) 19 Сер 2018 р. о 3:22 PDT

Допис, поширений Yapma Yav! ‍♀️ (@yapmayavmag) 19 Сер 2018 р. о 3:20 PDT

Не менее соблазнительно выглядел и супруг звезды – певец Канье Уэст. Артист одел костюм Louis Vouitton светло-серого цвета. Однако от традиционной белой рубашки мужчина отказался, засветив обнаженное тело в стильном пиджаке.