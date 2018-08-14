Ким Кардашян обнажилась на провокационном фото
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардяшян" Ким Кардашян поделилась новым пикантным снимком, продемонстрировав обольстительную фигуру.
37-летняя звезда выложила фото, на котором соблазнительно позировала на кровати. На Кардашян были только трусики и кроссовки Yeezy.
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Ким Кардашян прорекламировала кроссовки Yeezy
Мама троих детей показала упругие ягодицы и подкачанные ноги.
Ким сейчас в прекрасной форме
Добавим, ранее Ким выставляла фото в поддержку кроссовок Yeezy, но ее поза была настолько неестественной, что ее сразу высмеяли в сети.
Источник: 24 Канал
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