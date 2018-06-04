Ким Кардашян опубликовала трогательное архивное фото

Знаменитая американская модель и актриса Ким Кардашян часто радует своих поклонников новыми фото в социальных сетях. Ранее популярностью пользовались более откровенные снимки Ким, однако в последнее время все больше внимания уделяется ее теплым семейным фото.

Звезда частенько публикует семейные фотографии с мужем и детьми. На этот раз, Кардашян решила показать поклонникам свое детское архивное фото, которое она продемонстрировала на странице в Instagram.

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"Воскресный отдых с моим папой и Хлоей Кардашян", – подписала Ким к фото.

Кто такая Ким Кардашян?

Американская модель и звезда собственного реалити-шоу "Семейство Кардашян". Знаменитость начала отношения с Канье Уэстом в апреле 2012 года. Пара выглядела идеально и скрывала своих чувств перед камерами. Уже в декабре 2012 года Ким Кардашян ожидала появление первенца, поэтому пара объявила о помолвке и обручилась.