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Ким Кардашян опубликовала трогательное фото сына и дочери

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Кардашян опубликовала нежное фото с детьми
Кардашян опубликовала нежное фото с детьми / Фото из открытых источников

Светская львица Ким Кардашян в своей социальной сети Instagram опубликовала фото с детьми.

Кардашян опубликовала снимок на котором сын звезды двухлетний Сейнт нежно обнимает младшую сестру – четырехмесячную Чикаго.

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Иногда мы все нуждаемся в объятиях,
– написала в подписи к фото Ким.

 

Sometimes we all need hugs ️

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Звезда неоднократно публикует семейные фото. Многие поклонники Кардашян в восторге от таких заботливых снимков.

 

My babies

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, что Чикаго Вест появилась родилась 15 января. Звездная пара Ким и Канье также воспитывают четырехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сэйнта. Ким планирует обратиться к услугам суррогатной матери еще раз.

Кто такая Ким Кардашян?

Американская модель и звезда собственного реалити-шоу "Семейство Кардашян". Знаменитость начала отношения с Канье Уэстом в апреле 2012 года. Пара выглядела идеально и скрывала своих чувств перед камерами. Уже в декабре 2012 года Ким Кардашян ожидала появление первенца, поэтому пара объявила о помолвке и обручилась.

Теги: LifeStyle Дети Ким Кардашян Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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