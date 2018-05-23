Ким Кардашян опубликовала трогательное фото сына и дочери
Светская львица Ким Кардашян в своей социальной сети Instagram опубликовала фото с детьми.
Кардашян опубликовала снимок на котором сын звезды двухлетний Сейнт нежно обнимает младшую сестру – четырехмесячную Чикаго.
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Иногда мы все нуждаемся в объятиях,
– написала в подписи к фото Ким.
Звезда неоднократно публикует семейные фото. Многие поклонники Кардашян в восторге от таких заботливых снимков.
Напомним, что Чикаго Вест появилась родилась 15 января. Звездная пара Ким и Канье также воспитывают четырехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сэйнта. Ким планирует обратиться к услугам суррогатной матери еще раз.
Кто такая Ким Кардашян?
Американская модель и звезда собственного реалити-шоу "Семейство Кардашян". Знаменитость начала отношения с Канье Уэстом в апреле 2012 года. Пара выглядела идеально и скрывала своих чувств перед камерами. Уже в декабре 2012 года Ким Кардашян ожидала появление первенца, поэтому пара объявила о помолвке и обручилась.