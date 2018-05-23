Ким Кардашян опубликовала трогательное фото сына и дочери

Светская львица Ким Кардашян в своей социальной сети Instagram опубликовала фото с детьми.

Кардашян опубликовала снимок на котором сын звезды двухлетний Сейнт нежно обнимает младшую сестру – четырехмесячную Чикаго.

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Иногда мы все нуждаемся в объятиях,

– написала в подписи к фото Ким.

Звезда неоднократно публикует семейные фото. Многие поклонники Кардашян в восторге от таких заботливых снимков.

My babies Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Тра 2018 р. о 12:34 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 13 Тра 2018 р. о 2:35 PDT

Напомним, что Чикаго Вест появилась родилась 15 января. Звездная пара Ким и Канье также воспитывают четырехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сэйнта. Ким планирует обратиться к услугам суррогатной матери еще раз.

Кто такая Ким Кардашян?



Американская модель и звезда собственного реалити-шоу "Семейство Кардашян". Знаменитость начала отношения с Канье Уэстом в апреле 2012 года. Пара выглядела идеально и скрывала своих чувств перед камерами. Уже в декабре 2012 года Ким Кардашян ожидала появление первенца, поэтому пара объявила о помолвке и обручилась.