18:08
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
30°C 18°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Ким Кардашян подарила 5-летней дочери сумку за 700 долларов: фото

46 Читати новину українською
Ким Кадашян и Норт Уэст
Ким Кадашян и Норт Уэст / Фото из открытых источников

Знаменитая светская львица Ким Кардашян ничего не жалеет своей дочери Норт Уэст. Так, последним подарком стала сумка от Jimmy Choo.

Как сообщает издание Daily Mail, такая сумка стоит 700 долларов.

Читайте также: Ким Кардашян объяснила, почему выравнивает волосы пятилетней дочери Норт

Ким Кардашян также показала обновку поклонникам в Instagram-сториз. Звезда опубликовала фото небольшой сумки с розовыми буквами North – имя ее дочери.

сумка дочки кім кардашян
Сумка от Jimmy Choo

Звездные родители часто одевают маленькую дочь в известные бренды: Louis Vuitton, Balmain, вещи из коллекции мужа Ким Канье Уэста Yeezy и другие.

норт вест

Норт Уэст

норт вест
Норт Уэст

норт вест і кім кардашян
Норт Уэст и Ким Кардашян

Напомним, ранее младшая сестра Ким Кайли Дженнер продемонстрировала коллекцию обуви своей, на то время, пятимесячной дочери Сторми. Тогда фанаты посчитали, что вся обувь девочки стоит более 22 тысяч долларов.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
Андрій Шляхтін
Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
сегодня, 16:01 Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
Блог Медіа
Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
сегодня, 13:00 Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
Тетяна Острікова
Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
сегодня, 12:01 Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
Ольга Бродська
Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
сегодня, 11:01 Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук