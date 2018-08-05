Ким Кардашян подарила 5-летней дочери сумку за 700 долларов: фото

Знаменитая светская львица Ким Кардашян ничего не жалеет своей дочери Норт Уэст. Так, последним подарком стала сумка от Jimmy Choo.

Как сообщает издание Daily Mail, такая сумка стоит 700 долларов.

Читайте также: Ким Кардашян объяснила, почему выравнивает волосы пятилетней дочери Норт

Ким Кардашян также показала обновку поклонникам в Instagram-сториз. Звезда опубликовала фото небольшой сумки с розовыми буквами North – имя ее дочери.



Сумка от Jimmy Choo

Звездные родители часто одевают маленькую дочь в известные бренды: Louis Vuitton, Balmain, вещи из коллекции мужа Ким Канье Уэста Yeezy и другие.

Норт Уэст



Норт Уэст



Норт Уэст и Ким Кардашян

Напомним, ранее младшая сестра Ким Кайли Дженнер продемонстрировала коллекцию обуви своей, на то время, пятимесячной дочери Сторми. Тогда фанаты посчитали, что вся обувь девочки стоит более 22 тысяч долларов.