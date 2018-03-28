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Ким Кардашян похвасталась аппетитными формами в ванной: пикантное фото

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Ким Кардашян показала пикантные снимки
Ким Кардашян показала пикантные снимки / Фото из соцсетей

Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян поразила поклонников аппетитными формами в белье. Звезда поделилась с поклонниками пикантной фотографией в Instagram.

Американская знаменитость продемонстрировала, как она наносит макияж утром. Ким Кардашян стоит перед зеркалом и подкрашивает губы, легко выгнув спину. При этом звезда одета в черное белье, которое демонстрирует аппетитные формы модели. Волосы она замотала в полотенце, что придало ее образу еще большую соблазнительность.

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Таким пикантным способом Ким Кардашян решила прорекламировать свой бренд косметики.

Готовьтесь к выходу утром с моими новыми помадами от KKW Х MARIO,
– написала Ким Кардашян.

Getting ready this morning with my new lips from the KKW X MARIO

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Для усиления рекламы модель опубликовала еще одно фото в сплошном купальнике, в заметке к которому отметила, что каждая женщина может выглядеть роскошно с ее косметикой. Вероятно, такой маркетинговый ход Ким Кардашян сильно повлияет на количество сторонников ее косметики, так как более чем 3 миллионам людей понравилось пикантное сообщение звезды.

Love this shoot by @gregswalesart for my KKW X MARIO shoot! Hair by @chrisappleton1

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Теги: LifeStyle Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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