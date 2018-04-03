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Ким Кардашян похвасталась аппетитными формами в весеннем образе: фото

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Фото из открытых источников

Участница реалити-шоу и модель Ким Кардашян любит щеголять роскошными формами. На этот раз знаменитость примерила белое одеяние, чем покорила сеть.

Как известно, 37-летняя Ким Кардашян ведет достаточно публичную жизнь, поэтому каждый раз поражает поклонников новыми фотографиями. Знаменитость заботится о своей фигуре и любит хвастать знаменитыми формами. Поэтому выбирает одежду, которая максимально подчеркивает стройную талию и аппетитные бедра.

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На снимке, опубликованном на странице в Instagram, звезда выходит из авто в стильной одежде. Ким Кардашян одета в белые шорты и майку. Модный "лук" она дополнила светлой накидкой, босоножками на каблуке и очками.

Стоит отметить, что в повседневной одежде Ким Кардашян выглядит роскошно. Это подтвердили более миллиона пользователей соцсети, которые за считанные часы положительно отметили сообщение звезды.

KIMOJI X LUMEE COMING VERY SOON

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Теги: LifeStyle Ким Кардашян Мода
Источник: 24 Канал
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