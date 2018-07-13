Ким Кардашян похвасталась формами во время тренировки на пляже: фото

37-летняя телезвезда Ким Кардашян тренируется не только в спортзале – недавно она отправилась на пляж Лос-Анджелеса, чтобы заняться спортом на свежем воздухе.

Папарацци подловили Кардашян, когда она выполняла различные упражнения на побережье океана, пишет Daily Mail. Читайте также: Самые дешевые люди в мире: знаменитый дизайнер публично оскорбил семью Кардашян Ким Кардашян с подругами Компанию Ким составили две ее подруги. Женщины были одеты в облегающие серые топы и бикини, которые подчеркнули их фигуры. Кардашян активно делала разминку и не стеснялась хвастаться своими объемными формами. Ким Кардашян Очевидно звезда знала, что ее снимают папарацци – Ким нанесла макияж и сделала прическу.