Ким Кардашян похвасталась формами во время тренировки на пляже: фото
37-летняя телезвезда Ким Кардашян тренируется не только в спортзале – недавно она отправилась на пляж Лос-Анджелеса, чтобы заняться спортом на свежем воздухе.
Папарацци подловили Кардашян, когда она выполняла различные упражнения на побережье океана, пишет Daily Mail.
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Ким Кардашян с подругами
Компанию Ким составили две ее подруги. Женщины были одеты в облегающие серые топы и бикини, которые подчеркнули их фигуры.
Кардашян активно делала разминку и не стеснялась хвастаться своими объемными формами.
Ким Кардашян
Очевидно звезда знала, что ее снимают папарацци – Ким нанесла макияж и сделала прическу.
Источник: 24 Канал
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