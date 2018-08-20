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Ким Кардашян похвасталась идеальными формами в сияющем бикини: фото

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Ким Кардашян и Ларса Пиппен
Ким Кардашян и Ларса Пиппен / www.dailymail.co.uk

Светская львица Ким Кардашян приняла участие в откровенной фотосъемке на берегу Флориды, где похвасталась стройными и пикантными формами в купальнике.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Блестящий раздельный купальник едва прикрывал интимные части тела Ким, но от этого Кардашян чувствовала себя даже увереннее. Благодаря интенсивным тренировкам с личным тренером Мелиссой Алькантарой, ее тело действительно имеет отличную форму.

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Для нового образа в фотосессии звезда собрала волосы в высокий хвост, обольстительно прикрываясь полотенцем.

Ким Кардашян в Майами на фотосессии

На съемке также присутствовала ее хорошая подруга Ларса Пиппен, которая примерила сплошной купальник такого же цвета и материала, как и у Ким. Женщины смело демонстрировали свою пышную грудь и ягодицы на белоснежном песке Майами.

Теги: LifeStyle Ким Кардашян Эротика
Источник: 24 Канал
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