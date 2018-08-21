Ким Кардашян похвасталась осиной талией и пышным бюстом в новой фотосессии

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян поразила поклонников скромной фотосессией для CR Fashion Book.

Звезда в новом образе позировала перед объективом фотографа Джеки Никерсона. Об этом пишет издание People.

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На снимках Ким Кардяшан появилась в пышной длинной юбке, корсете на шнуровке и обольстительным декольте. Образ дополняет сдержанная подобранная прическа и естественный макияж.



Ким Кардашян в фотосессии для CR Fashion Book

В интервью светская львица призналась, что это была ее самая простая фотосессия. В частности потому, что ей не нужно было втягивать живот: в корсете талия женщины является идеальной.

Интересно то, что в душе я скромный человек при том, что мне очень удобно не быть такой. Мои ближайшие друзья знают это. Я не дева, которая появляется на съемочной площадке и выдвигает свои требования. Люблю делать что-то такое, что мне не свойственно,

– рассказала Ким Кардашян.



Ким Кардашян в фотосессии для CR Fashion Book



Ким Кардашян в фотосессии для CR Fashion Book