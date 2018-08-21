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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ким Кардашян похвасталась осиной талией и пышным бюстом в новой фотосессии

93 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян / CR Fashion Book

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян поразила поклонников скромной фотосессией для CR Fashion Book.

Звезда в новом образе позировала перед объективом фотографа Джеки Никерсона. Об этом пишет издание People.

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На снимках Ким Кардяшан появилась в пышной длинной юбке, корсете на шнуровке и обольстительным декольте. Образ дополняет сдержанная подобранная прическа и естественный макияж.

кім кардашян
Ким Кардашян в фотосессии для CR Fashion Book

В интервью светская львица призналась, что это была ее самая простая фотосессия. В частности потому, что ей не нужно было втягивать живот: в корсете талия женщины является идеальной.

Интересно то, что в душе я скромный человек при том, что мне очень удобно не быть такой. Мои ближайшие друзья знают это. Я не дева, которая появляется на съемочной площадке и выдвигает свои требования. Люблю делать что-то такое, что мне не свойственно,
– рассказала Ким Кардашян.

кім кардашян
Ким Кардашян в фотосессии для CR Fashion Book

кім кардашян
Ким Кардашян в фотосессии для CR Fashion Book

Теги: LifeStyle Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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