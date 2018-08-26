Ким Кардашян показала 8-месячную дочь Чикаго, которая подросла: фото

Папарацци сфотографировали светскую львицу и реалити-звезду Ким Кардашян с младшей 8-месячной дочерью Чикаго в Майами.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Поклонники семейства отметили, что Чикаго больше похожа на своего отца Канье Уэста, чем на маму.

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Отметим, что звездная пара прибегала к услугам суррогатной матери – таким образом родилась Чикаго.

Такое решение Ким и Канье приняли после второй беременности Кардашян. Врачи запретили звезде самостоятельно рожать из-за осложнений.



​Ким Кардашян и Чикаго



​Ким Кардашян и Чикаго

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Ким Кардашян и Чикаго



​Ким Кардашян и Чикаго



Ким Кардашян и Чикаго

Напомним, звездная пара Ким и Канье воспитывают пятилетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сэйнта, а также Чикаго Вест, которая появилась на свет 15 января.

Кто такая Ким Кардашян?

Американская модель и звезда собственного реалити-шоу "Семейство Кардашян". Знаменитость начала отношения с Канье Уэстом в апреле 2012 года. Пара выглядела идеально и скрывала свои чувства перед камерами. Уже в декабре 2012 года Ким Кардашян ожидала появление первенца, поэтому пара объявила о помолвке и обручилась.