Ким Кардашян показала, как держит в форме свои ягодицы: видео
Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян продемонстрировала, какими упражнениями она поддерживает в форме свою фигуру.
Так, Ким выложила в Snapchat комплекс упражнений, которые помогают ей совершенствовать тело, в частности, ягодицы.
Читайте также: Как получить ягодицы Ким Кардашян: комплекс упражнений от тренера звезды
Стоит добавить, что именно пышные формы Ким – это визитная карточка ее стиля. Однако звезду постоянно обвиняют, что ее объемные ягодицы – результат установленных имплантатов.
На одном из роликов можно увидеть коляски. Вероятно Кардашян занималась в компании младшей дочери Чикаго.
Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии