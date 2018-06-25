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Ким Кардашян показала, как держит в форме свои ягодицы: видео

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Фото из Іnstagram

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян продемонстрировала, какими упражнениями она поддерживает в форме свою фигуру.

Так, Ким выложила в Snapchat комплекс упражнений, которые помогают ей совершенствовать тело, в частности, ягодицы.

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Стоит добавить, что именно пышные формы Ким – это визитная карточка ее стиля. Однако звезду постоянно обвиняют, что ее объемные ягодицы – результат установленных имплантатов.

 

На одном из роликов можно увидеть коляски. Вероятно Кардашян занималась в компании младшей дочери Чикаго.

Ким Кардашян

Теги: Фитнес LifeStyle Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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