Ким Кардашян показала, как держит в форме свои ягодицы: видео

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян продемонстрировала, какими упражнениями она поддерживает в форме свою фигуру.

Так, Ким выложила в Snapchat комплекс упражнений, которые помогают ей совершенствовать тело, в частности, ягодицы.

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Стоит добавить, что именно пышные формы Ким – это визитная карточка ее стиля. Однако звезду постоянно обвиняют, что ее объемные ягодицы – результат установленных имплантатов.

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) 24 Чер 2018 р. о 3:33 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) 24 Чер 2018 р. о 3:44 PDT

На одном из роликов можно увидеть коляски. Вероятно Кардашян занималась в компании младшей дочери Чикаго.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 9 Кві 2018 р. о 7:17 PDT

Ким Кардашян