Ким Кардашян показала любимую позу на пляже: пикантное фото
Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян часто поражает поклонников яркими и эпатажными фотографиями.
Ким Кардашян опубликовала новое соблазнительное фото на своей странице в Instagram.
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На нем 37-летняя звезда позирует в черном купальнике на пляже.
"Моя любимая поза на пляже", – прокомментировала снимок Кардашян.
Ким Кардашян начала щеголять своими формами в белье после интенсивных тренировок с личным тренером Мелиссой Алькантарой.
Напомним, что несколько дней назад Ким Кардашян появилась на публике с новой короткой прической и назвала собственный вес тела. Как оказалось, ее вес составляет около 54 килограммов.
Источник: 24 канал
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