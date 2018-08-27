Ким Кардашян показала любимую позу на пляже: пикантное фото

Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян часто поражает поклонников яркими и эпатажными фотографиями.

Ким Кардашян опубликовала новое соблазнительное фото на своей странице в Instagram.

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На нем 37-летняя звезда позирует в черном купальнике на пляже.

"Моя любимая поза на пляже", – прокомментировала снимок Кардашян.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Сер 2018 р. о 7:26 PDT

Ким Кардашян начала щеголять своими формами в белье после интенсивных тренировок с личным тренером Мелиссой Алькантарой.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 20 Сер 2018 р. о 3:18 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 25 Сер 2018 р. о 6:17 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 22 Сер 2018 р. о 9:09 PDT

Напомним, что несколько дней назад Ким Кардашян появилась на публике с новой короткой прической и назвала собственный вес тела. Как оказалось, ее вес составляет около 54 килограммов.