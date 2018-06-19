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Ким Кардашян показала пышный бюст на фэшн-саммите: соблазнительные фото

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Ким Кардашян на фэшн-саммите в Лос-Анджелесе
Ким Кардашян на фэшн-саммите в Лос-Анджелесе / sivtimes.com

Светская львица Ким Кардашян все чаще появляется на различных светских событиях. На этот раз звезда посетила вместе с матерью Крис Дженнер фэшн-саммит в Лос-Анджелесе.

Незаурядная популярность к персоне Ким Кардашян обусловила ее бесспорный авторитет в фэшн-бизнесе. Соответственно, женщина не смогла обойти этот фэшн-саммит, где в очередной раз продемонстрировала свой соблазнительный образ.

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Для мероприятия 37-летняя Ким выбрала белоснежное платье, которое смело выделяло ее пышное декольте. Она выбрала образ от молодого французского бренда Jacquemus, – юбку в пол и рубашку, на которой отсутствовали пуговицы или застежки, из-за чего акцент был сделан на груди Кардашян.


Ким Кардашян на фешн-самите в Лос-Анджелесе


Ким Кардашян на фешн-самите в Лос-Анджелесе

В рамках саммита она рассказала об открытии первого магазина косметики своей марки KKW Beauty, которое состоится уже завтра в Westfield Century City Mall в Лос-Анджелесе. Там можно будет приобрести оригинальную и эксклюзивную косметику, а также ее "эротические" духи.


Ким Кардашян и Крис Дженнер на фешн-самите в Лос-Анджелесе

62-летняя Крис Дженнер в свою очередь выбрала причудливый белый костюм с розовым принтом.


Крис Дженнер и Ким Кардашян


Крис Дженнер и Ким Кардашян

Теги: Мода Эротика Ким Кардашян LifeStyle
Источник: The Siver Times
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