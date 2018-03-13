Ким Кардашян показала сексуальную фигуру в съемке для Elle: фото

Многодетная мама и звезда реалити-шоу Ким Кардашян стала героиней апрельского номера журнала Elle.

7-летняя Ким снялась в модной фотосессии и дала интервью, в котором откровенно поделилась о материнстве и отношениях с мужем.

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Ким Кардашян показала великолепную фигуру

Кардашян вместе со своим мужем Канье Уэстом воспитывает троих детей и о пополнении семьи пока не думает.

Мой дом и мое сердце действительно наполнены. Я не думаю, что смогу справиться с огромным количеством детей. У меня не так много времени,

– говорит Ким.

Несмотря на плотный график, звезда уделяет время не только своим детям, но и мужу. По ее словам, всем женщинам нужно научиться уделять своим мужчинам столько же внимания, сколько они уделяют и детям.

"Я и Канье прекрасно дополняем друг друга. Он научил меня отстаивать свою позицию, а я помогла ему стать увереннее", – поделилась Кардашян.

Напомним, третьего ребенка Ким и Канье родила суррогатная мать, поскольку звезда имела проблемы со здоровьем. Первых двух детей Кардашян родила самостоятельно.