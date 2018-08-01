Ким Кардашян показала стройное тело в бикини после похудения
Светская львица Ким Кардашян в последние недели удивляет публику постройневшей фигурой и сменой имиджа. На днях она опубликовала новое фото в купальнике, в котором показала все свои прелести после интенсивного похудения.
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" на новом снимке отдыхает на лежаке и наслаждается солнечными ваннами. Она надела раздельный пикантный купальник черного цвета, который отлично подчеркивал ее аппетитные формы.
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Упругая грудь и ягодицы одобрили пользователи Instagram, оставив ей под фото больше 2,5 миллионов лайков. Недавно Кардашян также опубликовал серию чувственных фото из студии, на которых позирует в белом трико и еще с длинными волосами.
Напомним, что несколько дней назад Ким Кардашян появилась на публике с новой короткой прической и назвала собственный вес тела. Как оказалось, ее вес составляет около 54 килограммов.