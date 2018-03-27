Ким Кардашян показала стройную талию в купальнике: фото
37-летняя американская телезвезда Ким Кардашян выложила в сеть несколько фото, на которых в очередной раз продемонстрировала свои формы. На кадрах она позировала в черном купальнике, который подчеркнул ее талию.
Ким снялась вместе со своим визажистом Марио Дедивановичем.
"Десять лет назад, когда я тебя встретила, я и не мечтала о том, что мы будем запускать вместе нашу собственную линию косметики. Так горжусь этим!" – подписала кадры Кардашян.
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Дедиванович сотрудничает с Ким и другими сестрами Кардашян. В частности, он делал свадебный макияж для Ким.
Как известно, Ким Кардашян запустила собственную линию декоративной косметики KKW Beauty.
Источник: 24 Канал
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