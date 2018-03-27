Ким Кардашян показала стройную талию в купальнике: фото

37-летняя американская телезвезда Ким Кардашян выложила в сеть несколько фото, на которых в очередной раз продемонстрировала свои формы. На кадрах она позировала в черном купальнике, который подчеркнул ее талию.

Ким снялась вместе со своим визажистом Марио Дедивановичем. "Десять лет назад, когда я тебя встретила, я и не мечтала о том, что мы будем запускать вместе нашу собственную линию косметики. Так горжусь этим!" – подписала кадры Кардашян. Читайте также: Ким Кардашян составила список своих врагов и прислала им собственные духи: фото Дедиванович сотрудничает с Ким и другими сестрами Кардашян. В частности, он делал свадебный макияж для Ким. Как известно, Ким Кардашян запустила собственную линию декоративной косметики KKW Beauty.