Ким Кардашян показала своих молодых родителей: архивное фото
Светская львица Ким Кардашян часто любит радовать поклонников архивными фото своей большой семьи. На этот раз она показала своих родных родителей в молодости – Крис Дженнер и Роберта Кардашян.
На фотографии из семейного архива звездная мамочка Ким изображена с короткой стрижкой, которую она носит и сейчас, и естественным макияжем. А у отца стильная стрижка под "Beatles" и усы. Бывшие супруги выглядит очень стильно и счастливо.
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Стоит добавить, что адвокат Роберт Кардашян и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Крис Дженнер прожили в совместном браке с 1978 по 1991 год. У них родилось четверо совместных детей: Кортни, Ким, Роби и Хлои Кардашяни. Муж умер в 2003 году от рака пищевода.
Крис Дженнер с Робертом Кардашяном и маленькими Кортни, Ким, Хлои и Робом