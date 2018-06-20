Ким Кардашян показала забавное видео, как ее дочь делает макияж

Знаменитая светская львица, а также мама троих детей Ким Кардашян показала короткий ролик, на котором ее пятилетняя дочь Норт Вест красится перед зеркалом.

Это Ким опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Норт, что ты делаешь с моей Mario Palette? Повернись", – говорит звездная мама дочери.

После чего девочка забавно разворачивается и показывает лицо, окрашенное в синий цвет.

Дочь Ким Кардашян красится: смотрите видео

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) 19 Чер 2018 р. о 12:16 PDT

Напомним, звездная пара Ким и Канье воспитывают пятилетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сэйнта, а также Чикаго Уэст, которая появилась на свет 15 января. Ким планирует обратиться к услугам суррогатной матери еще раз.

Кто такая Ким Кардашян?

Американская модель и звезда собственного реалити-шоу "Семейство Кардашян". Знаменитость начала отношения с Канье Уэстом в апреле 2012 года. Пара выглядела идеально и не скрывала своих чувств перед камерами. Уже в декабре 2012 года Ким Кардашян ожидала появления первенца, а затем пара объявила о помолвке и поженилась.