Ким Кардашян полностью обнажилась для рекламы парфюма: провокационное фото 18+

Светская львица Ким Кардашян не перестает шокировать своих поклонников. На этот раз звезда выложила фото, где продемонстрировала абсолютно голое тело.

Этот провокационный кадр, который Ким опубликовала в Instagram, посвящен ее новому аромату KKW Body.

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37-летняя звезда продемонстрировала свою сексуальную фигуру и тщательно прикрыла интимные места руками.

Ким Кардашян снова обнажилась

Бутылочка духов KKW Body имеет форму тела Кардашян, для этого с ее фигуры даже снимали слепки. Однако впоследствии звезду обвинили в плагиате, поскольку очень похожий флакон была у Жана-Поля Готье.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 5 Тра 2018 р. о 7:37 PDT