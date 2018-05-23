Ким Кардашян полностью обнажилась для рекламы парфюма: провокационное фото 18+
Светская львица Ким Кардашян не перестает шокировать своих поклонников. На этот раз звезда выложила фото, где продемонстрировала абсолютно голое тело.
Этот провокационный кадр, который Ким опубликовала в Instagram, посвящен ее новому аромату KKW Body.
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37-летняя звезда продемонстрировала свою сексуальную фигуру и тщательно прикрыла интимные места руками.
Ким Кардашян снова обнажилась
Бутылочка духов KKW Body имеет форму тела Кардашян, для этого с ее фигуры даже снимали слепки. Однако впоследствии звезду обвинили в плагиате, поскольку очень похожий флакон была у Жана-Поля Готье.
Источник: 24 Канал
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