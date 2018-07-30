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Ким Кардашян посветила грудью в блестящем боди: фото

96 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян / Колаж: 24 Канал, фото: Daily Mail

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян показала свои сексуальные формы в провокационном образе.

Так, папарацци заметили Ким и ее мужа рэпера Канье Уэста на свидании. Для такого события Кардашян выбрала look, который состоял из серебристого боди и блестящей юбочки от Versace. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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Ким Кардашян решила отказаться от белья

Канье Уэст и Ким Кардашян

Кардашян дополнила образ солнцезащитными очками, несмотря на позднее время.

Ким Кардашян, которая воспитывает троих маленьких детей, поддерживает фигуру в отличной форме

Ким регулярно демонстрирует, как занимается в тренажерном зале и ее результаты действительно впечатляют: 37-летняя Ким показала подтянутую фигуру и соблазнительные формы.

Теги: LifeStyle Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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