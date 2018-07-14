Ким Кардашян повеселила поклонников забавной заметкой

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Ким решила показать поклонникам, как она выглядела до косметических процедур. Сообщение она сделала смешным.

Ким Кардашян известна не только участием в реалити-шоу, но и активным ведением собственного блога в социальной сети Instagram. На своей странице звезда делится кадрами из обыденной жизни, со стильных съемок и архивными фото.

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Очаровательная Ким умеет как заинтриговать своих поклонников, так и развеселить их. В блоге она разместила фото 11-летней давности, на котором модель позирует перед камерой с ярким макияжем с акцентом на глаза. Ким счастливо улыбается в объектив и выглядит совсем по-другому. В частности, ее губы не настолько пухлые, как теперь, а ресницы менее густые.

2007 год. Перед тем, как я узнала о наращивании волос и ненастоящих ресницах,

– забавно написала она.

Почти 2 миллиона пользователей сети лайкнули шуточное сообщение звезды. Некоторые поклонники Ким отметили, что сейчас модель выглядит достаточно искусственно, в то же время ее естественная красота поражает. С этим, конечно, не согласились ярые фаны знаменитости.