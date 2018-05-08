Ким Кардашян повторила сексуальный образ Донателлы Версаче 1993 года

Светская львица Ким Кардашян не только удивила своим золотистым платьем с принтом в форме крестов, но и неожиданным сексуальным образом, в котором сестра дизайнера Джанни Версаче – Донателла, появилась в 1993 году на вечеринке в Нью-Йорке.

Такой образ Ким выбрала для "афтер-пати" грандиозного бала Met Gala, который состоялся вчера, 7 мая. Об этом эротическом платье даже упоминалось в сериале "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче", где отмечалось, что Джанни часто получал от сестры замечания к дизайну и однажды предложил ей "усовершенствовать" готовую одежду из его коллекции 1992 года.

Читайте также: Met Gala 2018: яркие образы представительниц клана Кардашян



Ким Кардашян повторила образ Донателлы Версаче

Ким Кардашян повторила образ Донателлы Версаче

Тогда же Донателла добавила к откровенному платью пояс, золотые заклепки и металлическую фурнитуру. Увидев результат, Джанни предложил ей самой надеть этот наряд на ближайшую вечеринку в Нью-Йорке и сестра это действительно надела, привлекая большое внимание как к себе, так и к бренду.

Читайте также: Ким Кардашян примерила образ Шер: видеофакт



Покойный Джанни и Донателла Версаче