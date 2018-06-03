Ким Кардашян продемонстрировала соблазнительную фигуру в прозрачном платье: фото (18+)
Эпатажная звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" ведет публичную жизнь и делится своими кадрами с миллионами поклонников в социальных сетях.
Так, на этот раз Ким опубликовала соблазнительное фото, где она одета в прозрачное платье и пальто-пиджак сверху на своей странице в Instagram.
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Ким Кардашян / Instagram
Напомним, накануне американская звезда Ким Кардашян встретилась с президентом США Дональдом Трампом 31 мая, чтобы обсудить тюремную реформу и помилование. Уже на следующий день сеть взорвалась курьезными мемами в связи с такой неожиданной встречей светской львицы и политика.
В ответ на это, ее муж Канье Уэст устроил Ким Кардашян скандал из-за ее встречи с Дональдом Трампом. По его мнению, это обидно, что она не взяла его с собой на встречу с президентом США.
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