Ким Кардашян прогулялась в жару в теплом свитере и сапогах: фото

Светская львица Ким Кардашян в очередной раз удивила поклонников в социальных сетях своим необычным образом. Обычно звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" поражает откровенным нарядом, однако на этот раз она выбрала теплую одежду в летнюю жару.

Ким Кардашян опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

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Звезда прошлась в массивном сером свитере и ботфортах на высоких каблуках.

"В Калабасасе было 43 градуса", – отметила Ким.

Отметим, что 37-летняя светская львица надела вещи из новой коллекции ее мужа Канье Уэста. Сторонники предположили, что он специально попросил Ким прогуляться в его одежде ради рекламы: "Бедная Ким! Он специально заставляет ее гулять в таком виде, чтобы пропиариться. Хотя бы о погоде подумал бы", "Как сильно она любит Канье, что терпит это все ради него", "Ким решила теперь одеваться закрыто? Странный выбор".



Ким Кардашян / Instagram

Напомним, накануне супруга президента США Дональда Трампа Мелания потерпела модный провал, а именно оделась не по погоде.

Для встречи с главой Финляндии Саули Ниинистьо и его очаровательной женой Дженни Гаукио американка выбрала бледно-желтое пальто с поясом на талии. Интересно, что согласно прогнозам синоптиков, днем температура в Хельсинки достигала 28 градусов по Цельсию.