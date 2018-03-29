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Ким Кардашян прокомментировала высмеивание чрезмерного применения Photoshop

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Ким Кардашян отреагировала на скандальное сообщение
Ким Кардашян отреагировала на скандальное сообщение / Фото из соцсетей

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян прокомментировала бурную реакцию поклонников на ее фото. Объяснение знаменитость опубликовала на странице в Instagram.

Как известно, Ким Кардашян недавно показала снимок, который вызвал шквал эмоций у пользователей сети. Поклонники звезды увидели на заднем фоне сплюснутое авто, которое больше напоминало "машину инопланетян". Поэтому модель обвинили в чрезмерном редактировании снимка в Photoshop. Люди даже засомневались в аппетитных формах звезды.

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Поскольку обсуждение скандального фото не угасает, Ким Кардашян решила прокомментировать инцидент. Модель объяснила, что она не является автором снимка.

Я видела в сети и новостях, что у меня случился "конфуз из-за Photoshop". Это смешно! Я репостнула в Instagram фото, которое опубликовал мой фанат, просто фильтр к нему применила... Наверное, сторонник отзеркалил фото, вот почему машина выглядит так,
– пояснила Ким Кардашян.

Из-за обилия негативных комментариев звезда даже скрыла все сообщения к скандальному посту, однако снимок до сих пор доступен на странице Ким Кардашян.

‪Let’s March! @AMarch4OurLives @EveryTown (Wear Orange) BACKGRID

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Теги: LifeStyle Ким Кардашян Мода
Источник: 24 Канал
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