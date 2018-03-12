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Ким Кардашян раскритиковали за змею, на которой выбили логотип Louis Vuitton: фото

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Фото из Іnstagram

Американская телезвезда, участница реалити-шоу Ким Кардашян выложила снимок живой змеи, на коже которой изображен логотип модного бренда Louis Vuitton.

Фото с подписью Little Louis ("Малыш Луи") собрало более 2,4 миллиона лайков, но большинство пользователей осудило Ким за жестокое обращение со змеей, предположив, что логотип был выжжен на коже.

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Однако некоторые пользователи считают, что снимок напоминает фотомонтаж или кадр, обработанный в Photoshop.

Другие внимательны пользователи разглядели, что рука, которая держит змею, не может принадлежать Кардашян, поскольку она не могла разместить фото своих рук без маникюра.

Недавно Ким с сёстрами поехала в Японию. Звезда выкладывала много фото из путешествия, в частности, одно топлес. Этот снимок за несколько часов набрал почти 2,5 миллиона лайков

Теги: LifeStyle Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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