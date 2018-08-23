Ким Кардашян разбудила мужа ради пикантного фото

Светская львица Ким Кардашян ради сексуальных фото готова на все – даже разбудить своего мужа и поднять с постели. Новое фото с Канье Уэстом звезда опубликовала в своем Instagram.

Новый снимок, который звезда опубликовала более 12 часов назад, уже собрал более 4 миллионов лайков и не одну тысячу веселых комментариев. А все потому, что реалити-знаменитость не постеснялась рассказать, что кадр на фоне пустынных пейзажей с отцом ее детей дался нелегко.

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"На отдыхе ему просто нравится спать, но я вытащила его на пять минут, чтобы сфотографироваться", – поделилась Ким предысторией съемки в Instagram.

Ким Кардашян и Канье Уэст

Для фото звезда надела сексуальный черный купальник, дополнив пляжный образ очками и двумя заплетенными колосками. Канье, в свою очередь, примерил черную футболку и шорты с обувью от собственного бренда Yeezy, который недавно высмеяли пользователи соцсетей.

Возможно, пара сейчас находится на отдыхе, поскольку недавно Ким постила фото сына Сэйнта в берете капитана на яхте.