Ким Кардашян рекламирует новые ароматы обольстительными фото в бикини

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардяшян", светская львица Ким Кардашян показала поклонникам фигуру в белом купальнике.

Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram. Ким Кардашян позирует с новыми духами с ее новой коллекции KKW Fragrance.

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"Ароматы из серии KIMOJI Peach, Cherry & Vibes", – рекламирует Ким Кардашян новые духи.

Отметим, что ароматы Peach ("Персик"), Cherry ("Вишня") и Vibes ("Вибрации") представлены во флаконах-емодзи: в виде персика, вишни и облака-баббл в стиле комиксов и сообщений iMessage.



Ким Кардашян / Instagram-сториз

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Лип 2018 р. о 12:00 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Лип 2018 р. о 4:04 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 18 Лип 2018 р. о 6:20 PDT

Напомним, накануне Ким Кардяшян создала собственный парфюм KKW Body Fragrance KKW Body, флакон которого имеет форму тела Кардашян. Однако впоследствии звезду обвинили в плагиате, поскольку очень похожий флакон был у Жана-Поля Готье.