Ким Кардашян рекламирует новые ароматы обольстительными фото в бикини
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардяшян", светская львица Ким Кардашян показала поклонникам фигуру в белом купальнике.
Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram. Ким Кардашян позирует с новыми духами с ее новой коллекции KKW Fragrance.
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"Ароматы из серии KIMOJI Peach, Cherry & Vibes", – рекламирует Ким Кардашян новые духи.
Отметим, что ароматы Peach ("Персик"), Cherry ("Вишня") и Vibes ("Вибрации") представлены во флаконах-емодзи: в виде персика, вишни и облака-баббл в стиле комиксов и сообщений iMessage.
Ким Кардашян / Instagram-сториз
Напомним, накануне Ким Кардяшян создала собственный парфюм KKW Body Fragrance KKW Body, флакон которого имеет форму тела Кардашян. Однако впоследствии звезду обвинили в плагиате, поскольку очень похожий флакон был у Жана-Поля Готье.