Ким Кардашян сделала жуткое признание о своей практике в морге

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашян сделала жуткое признание. Американка рассказала, что провела довольно много времени в одном из американских моргов.

Об этом она призналась своим близким в эпизоде ​​шоу "Семейство Кардашян", передает The Daily Mail.

Как объяснила сама Ким Кардашян, она наведалась в американский морг, чтобы усовершенствовать свое мастерство в нанесении макияжа. Довольно странную и жуткую практику звезда прошла для того, чтобы научиться накладывать грим именно мертвым людям.

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Сначала все было хорошо, но потом я подумала, что меня стошнит,

– вспоминала Ким Кардашян в эпизоде ​​реалити-шоу.

Работники морга провели для знаменитости инструктаж и рассказали, как они наносят покойникам макияж. Кроме этого, Ким узнала, как американцы восстанавливают поврежденное лицо мертвым людям. Именно от этой информации звезде стало плохо.

Ким Кардашян также показала кадры, как она делала своей маме Крис такой же грим, как в морге. Звезда попросила "клиентку" изобразить из себя мертвую и неподвижно полежать на столе. Крис Дженнер сначала отказалась, заявив, что она хоть плохо и выглядит, однако не настолько, чтобы делать подобные эксперименты. Однако впоследствии все же согласилась помочь дочери.

Ким Кардашян нанесла макияж своей маме – Крис Дженнер