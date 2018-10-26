Ким Кардашян шокировала голой съемкой: фото 18+
Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашян полностью обнажилась для юбилейного номера журнала Richardson Magazine.
Ранее в сети появилась обложка издания, на которой звезда появилась в белоснежных стрингах и позировала топлес, а ее обнаженную грудь прикрывал номер издания – A9.
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Ким Кардашян для журнала Richardson
А теперь опубликован весь откровенный фотосет Кардашян. Автором съемки стал культовый американский фотограф Стивен Кляйн.
"Ким К – типичный пример знаменитости, которую мы все любим ненавидеть и ненавидим любить", – говорится в материале Richardson Magazine.
Ким Кардашян полностью обнажилась для журнала Richardson
Источник: 24 Канал
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