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Ким Кардашян стала принцессой Жасмин из "Аладдина": удивительное перевоплощение

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Ким Кардашян в образе принцессы Жасмин из мультфильма
Ким Кардашян в образе принцессы Жасмин из мультфильма "Аладдин" / Скриншот из видео

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" вместе с визажисткой Кэнди Джонсон решили превратить Ким Кардашян в "диснеевскую" героиню мультфильма "Аладдин" – принцессу Жасмин. И им это удалось!

Знаменитая бьюти-блогера Кэнди Джонсон выпустила 13-минутный видеоролик, в котором пошагово показала, как с помощью макияжа и элементов образа смогла превратить ее в настоящую принцессу Жасмин.

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Для создания сказочного образа Кэнди изменила форму бровей у Ким и сделала акцент на губах, а также добавила тематический парик, украшения и одежду.


Кэнди Джонсон и Ким Кардашян в образе принцессы Жасмин из мультфильма "Аладдин"

Кардяшан решила удивить свою дочь Норт в новом апмлуа в видеочате, представившись принцессой Жасмин, однако дочь сразу узнала свою мать, а не сказочную принцессу.

 

Теги: LifeStyle Кино Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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