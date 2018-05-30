Ким Кардашян стала принцессой Жасмин из "Аладдина": удивительное перевоплощение
Участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" вместе с визажисткой Кэнди Джонсон решили превратить Ким Кардашян в "диснеевскую" героиню мультфильма "Аладдин" – принцессу Жасмин. И им это удалось!
Знаменитая бьюти-блогера Кэнди Джонсон выпустила 13-минутный видеоролик, в котором пошагово показала, как с помощью макияжа и элементов образа смогла превратить ее в настоящую принцессу Жасмин.
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Для создания сказочного образа Кэнди изменила форму бровей у Ким и сделала акцент на губах, а также добавила тематический парик, украшения и одежду.
Кэнди Джонсон и Ким Кардашян в образе принцессы Жасмин из мультфильма "Аладдин"
Кардяшан решила удивить свою дочь Норт в новом апмлуа в видеочате, представившись принцессой Жасмин, однако дочь сразу узнала свою мать, а не сказочную принцессу.