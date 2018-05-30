Ким Кардашян стала принцессой Жасмин из "Аладдина": удивительное перевоплощение

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" вместе с визажисткой Кэнди Джонсон решили превратить Ким Кардашян в "диснеевскую" героиню мультфильма "Аладдин" – принцессу Жасмин. И им это удалось!

Знаменитая бьюти-блогера Кэнди Джонсон выпустила 13-минутный видеоролик, в котором пошагово показала, как с помощью макияжа и элементов образа смогла превратить ее в настоящую принцессу Жасмин.

Читайте также: Принцессы и принцы среди нас: фото реальных людей, которые стали прототипами для героев Disney

Для создания сказочного образа Кэнди изменила форму бровей у Ким и сделала акцент на губах, а также добавила тематический парик, украшения и одежду.



Кэнди Джонсон и Ким Кардашян в образе принцессы Жасмин из мультфильма "Аладдин"

Кардяшан решила удивить свою дочь Норт в новом апмлуа в видеочате, представившись принцессой Жасмин, однако дочь сразу узнала свою мать, а не сказочную принцессу.