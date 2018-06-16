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Ким Кардашян трогательно поздравила дочку с днем рождения: фото

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Ким Кардашян и Норт Уэст
Ким Кардашян и Норт Уэст / Instagram

Старшей дочери Ким Кардашян и Канье Уэст в пятницу, 15 июня, исполнилось пять лет.

Звездная пара Ким и Канье воспитывают троих детей: дочь Норт, двухлетнего сына Сэйнта и маленькую Чикаго Уэст, которая появилась на свет 15 января. Старшей дочке уже исполнилось пять лет, поэтому знаменитое семейство опубликовывает поздравления на своих социальных страницах. Кроме того, Ким Кардашян написала о том, как гордится и любит свою старшую дочь на своей странице в Instagram.

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Моей девочке сегодня исполнилось пять лет. Не думала, что у меня будет лучший друг на всю жизнь. Я так горжусь быть твоей мамой, Норт! С твоим появлением в моей жизни стало больше радости, чем вообще можно было представить. Не могу поверить, что ты уже такая большая!
– отметила Ким.

кім кардашян норт вест
Ким Кардашян и Норт Уэст / Instagram

Вместе с этим, Крис Дженнер поздравила внучку в соцсети и опубликовала архивные фото, на которых Норт совсем маленькая.

"С днем рождения, наш сладкий ангелочек Норт! Даже не верится, что тебе сегодня пять! Очень сильно люблю тебя! Мне невероятно радостно видеть, как ты превращаешься в такую красивую, веселую, энергичную, добрую, умную маленькую леди!" – отметила Крис.

норт вест виповнилося п'ять років

норт вест виповнилося п'ять років

норт вест виповнилося п'ять років
Все фото – Instagram

Кто такая Ким Кардашян?Американская модель и звезда собственного реалити-шоу "Семейство Кардашян". Знаменитость начала отношения с Канье Уэстом в апреле 2012 года. Пара выглядела идеально и не скрывала своих чувств перед камерами. Уже в декабре 2012 года Ким Кардашян ожидала появления первенца, а затем пара объявила о помолвке и поженились.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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