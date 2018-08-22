Ким Кардашян в латексном платье засветила корректирующее белье: фото
Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашян посетила вечеринку в обольстительном мини-платье.
37-летняя Кардашян выбрала для светского события яркое розовое платье от Atsuko Kudo из латекса. А ее образ дополнял оригинальный клатч Judith Leiber в виде упаковки с картофелем фри.
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Ким Кардашян
Однако с Ким произошел конфуз, пишет Daily Mail. Из-под ее платья виднелся клочок специального белья, которое корректирует фигуру.
Формы Ким стягивает специальное белье
Источник: 24 Канал
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