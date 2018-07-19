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Ким Кардашян в очередной раз обвинили в плагиате логотипа: подробности скандала

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / GettyImages

Знаменитая светская львица Ким Кардашян выпустила новую коллекцию ароматов KKW Fragrance, однако без очередного скандала не обошлось.

В коллекцию вошли три композиции: "Персик", "Вишня" и "Вибрации", которые представлены во флаконах-емодзи: в виде персика, вишни и облака-баббл в стиле комиксов и сообщений iMessage.

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А представители компании Vibes Media подали в суд на Кардашьян за использование их логотипа для дизайна флакона аромата "Вибрации". Об этом пишет издание Daily Mail.

аромати кім кардашян
KKW Fragrance

Отмечается, что фирма зарегистрировала черный баббл с надписью Vibes еще в 2012 году. Vibes Media будет добиваться возмещения убытков, а также судебного запрета на продажу духов и возвращение всех непроданных экземпляров.

аромат кім кардашян вібрації
Аромат "Вибрации" из коллекции Ким Кардашян

логотип компанії vibes media
Логотип компании Vibes Media

Интересно, что Ким Кардашян заработала за первые пять минут продаж новой линейки ароматов более 5 миллионов долларов. Все благодаря рекламе на своей странице в Instagram.

Отметим, что после того, как стало известно о конфликте с компанией, Ким Кардяшан удалила практически все фото с новыми духами.

кім кардашян
Ким Кардашян / Instagram

Напомним, накануне Ким Кардяшян создала собственный парфюм KKW Body Fragrance KKW Body, флакон которого имеет форму тела Кардашян. Однако впоследствии звезду обвинили в плагиате, поскольку очень похожа бутылочка была у Жана-Поля Готье.

Теги: LifeStyle Скандал Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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