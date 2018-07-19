Ким Кардашян в очередной раз обвинили в плагиате логотипа: подробности скандала
Знаменитая светская львица Ким Кардашян выпустила новую коллекцию ароматов KKW Fragrance, однако без очередного скандала не обошлось.
В коллекцию вошли три композиции: "Персик", "Вишня" и "Вибрации", которые представлены во флаконах-емодзи: в виде персика, вишни и облака-баббл в стиле комиксов и сообщений iMessage.
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А представители компании Vibes Media подали в суд на Кардашьян за использование их логотипа для дизайна флакона аромата "Вибрации". Об этом пишет издание Daily Mail.
KKW Fragrance
Отмечается, что фирма зарегистрировала черный баббл с надписью Vibes еще в 2012 году. Vibes Media будет добиваться возмещения убытков, а также судебного запрета на продажу духов и возвращение всех непроданных экземпляров.
Аромат "Вибрации" из коллекции Ким Кардашян
Логотип компании Vibes Media
Интересно, что Ким Кардашян заработала за первые пять минут продаж новой линейки ароматов более 5 миллионов долларов. Все благодаря рекламе на своей странице в Instagram.
Отметим, что после того, как стало известно о конфликте с компанией, Ким Кардяшан удалила практически все фото с новыми духами.
Ким Кардашян / Instagram
Напомним, накануне Ким Кардяшян создала собственный парфюм KKW Body Fragrance KKW Body, флакон которого имеет форму тела Кардашян. Однако впоследствии звезду обвинили в плагиате, поскольку очень похожа бутылочка была у Жана-Поля Готье.