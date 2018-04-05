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Ким Кардашян впервые опубликовала фото своей семьи

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Ким Кардашян и Канье Уэст
Ким Кардашян и Канье Уэст / Фото из открытых источников

Знаменитая американская модель и актриса Ким Кардашян часто удивляет своих поклонников откровенными кадрами из жизни. Однако супружеские отношения звезды редко осветляются на странице в Instagram.

Хотя Ким Кардашян ведет активно свой блог, впервые знаменитая американка показала фото своей семьи. По ее словам, сделать семейный снимок было непросто, ведь заставить детей по-взрослому позировать на камеру невозможно.

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Однако, модели это удалось. На фото Ким Кардашян и ее муж Канье Уэста стоят рядом с тремя детьми. На руках у звездной мамы лежит дочь Чикаго, которой исполнилось всего 2 месяца. Наряду с родителями стоят очаровательная 4-летняя Норт и 2-летний Сейнт.

Не думаю, что вы действительно понимаете, как трудно сделать хороший семейный снимок. Вот что получилось, прежде чем наши дети заплакали. Кажется, я тоже плакала,
– трогательно написала Ким Кардашян.

Известно, что снимок звездная пара сделала во время празднования Пасхи. Ким Кардашян вместе со всей семьей отметили христианский праздник в имении матери звезды – Крис Дженнер. Это уже своеобразная традиция, поскольку в 2017 году супруги тоже позировали на Пасху перед камерой, однако тогда у пары было 2 детей.

2017 vs. 2018. The West’s slay their Easter photo once again, this time with an addition to the family!

Допис, поширений Kylie Jenner (@kyliesnapchat)

Кто такая Ким Кардашян?
Американская модель и звезда собственного реалити-шоу "Семейство Кардашян". Знаменитость начала отношения с Канье Уэстом в апреле 2012 года. Пара выглядела идеально и скрывала свои чувства перед камерами. Уже в декабре 2012 года Ким Кардашян ожидала появление первенца, поэтому пара объявила о помолвке и обручилась.

Теги: LifeStyle Мода Пасхальные праздники Ким Кардашян Дети
Источник: 24 Канал
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