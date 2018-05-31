Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом: фото
Эпатажная американская звезда Ким Кардашьян встретилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилования.
Об этом Трамп сообщил в Twitter.
"Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесения приговоров", – сообщил президент.
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Как отмечает телеканал CBS, Кардашьян намеревалась просить Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывает пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенное ею впервые.
Также звезда должна была обсудить пенитенциарную реформу со старшим советником Трампа.
Источник: 24 Канал
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