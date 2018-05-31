Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом: фото

Эпатажная американская звезда Ким Кардашьян встретилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилования.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесения приговоров", – сообщил президент.

Читайте также: Очаровательная Ким Кардашян показала, как она выглядит без макияжа

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2018 р.

Как отмечает телеканал CBS, Кардашьян намеревалась просить Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывает пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенное ею впервые.

Также звезда должна была обсудить пенитенциарную реформу со старшим советником Трампа.