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Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом: фото

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Ким Кардашьян и Дональд Трамп
Ким Кардашьян и Дональд Трамп / Фото з соцсетей

Эпатажная американская звезда Ким Кардашьян встретилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилования.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесения приговоров", – сообщил президент.

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Как отмечает телеканал CBS, Кардашьян намеревалась просить Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывает пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенное ею впервые.

Также звезда должна была обсудить пенитенциарную реформу со старшим советником Трампа.

 

Теги: Дональд Трамп Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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