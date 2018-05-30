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Ким Кардашян встретится с Дональдом Трампом: известна причина

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Ким Кардашян встретится с Дональдом Трампом
Ким Кардашян встретится с Дональдом Трампом

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян попросила у Президента США Дональда Трампа личную встречу с ним и его зятем Джаредом Кушнером. Хотя актриса и модель не имеет никакого отношения к политике, она имеет важный вопрос для обсуждения с главой Белого дома.

Об этом сообщает издание The Vanity Fair.

В семье Ким Кардашян и Канье Уэста никто не имеет отношения к политике. Мужа звезды реалити-шоу часто одобрительно отзывается о политике Дональда Трампа, чем навлекает на себя шквал критики в сети. Однако не политические предпочтения Канье Уэста стали причиной для встречи его жены с главой Белого дома. Ким Кардашян намерена обсудить освобождение из-под стражи осужденной женщины.

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Встреча состоится сегодня, 30 мая, в Белом доме. Вопросом, который поднимет Ким Кардашян в разговоре с Дональдом Трампом будет пенитенциарная реформа. В частности, звезда реалити-шоу хочет обсудить помилование 62-летней Элис Джонсон. Женщине приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Причиной такого приговора было обвинение американки в хранении и контрабанде наркотиков.


Элис Джонсон – приговорена американка

Как известно, внимание Ким Кардашян привлекло сообщение от пользователей сети в Twitter. Модель, узнав о слишком суровом наказанииамериканки, решила помочь ей освободиться из-под стражи. Поэтому звезда обратилась к Дональду Трампа и Джареду Кушнеру о просьбе встретиться с ней и ее адвокатом. По информации СМИ, дочь главы Белого дома Иванка Трамп способствовала договоренности. Поэтому встреча внесена в график работы Президента США.

Теги: LifeStyle Реформы Дональд Трамп Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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