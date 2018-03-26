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Ким Кардашян высмеяли из-за неудачного редактирования снимка

254 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян

Популярную звезду реалити-шоу "Семейство Кардашян" высмеяли из-за неудачного фото. Ким Кардашян явно переборщила с Photoshop, чем изрядно рассмешила пользователей социальной сети Instagram.

Звезда опубликовала фото 25 марта и сразу же вызвала шквал комментариев. Хотя Ким Кардашян выглядела роскошно в приталенных шортах и топе, поверх которых она надела куртку oversize пользователи сети остро раскритиковали снимок.

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Все потому, что сторонники увидели несколько несоответствий на фотографии. Больше всего бросалось в глаза сплюснутое авто на заднем фоне снимка. Люди уже сравнили его с "машиной инопланетян".

Также сторонники увидели корректировку фигуры Ким Кардашян, которая забрала лишние сантиметры по бокам. Это еще больше рассмешило людей. После бурной реакции на фотографию знаменитость решила скрыть все комментарии подписчиков.

Издание The Daily Mail показало фото до редактирования.


Фото Ким Кардашян без изменения

Теги: LifeStyle Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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