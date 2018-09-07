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Ким Кардашян запретили делать селфи

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашян, которая знаменита своими откровенными фотографиями в соцсетях, на некоторое время должна воздержаться от селфи-снимков. Звезда повредила запястье и врач запретил ей напрягать лишний раз руку.

Об этом фанаты Кардашян узнали в новом выпуске реалити-шоу "Семейство Кардашян". 37-летняя звезда соцсетей рассказала, что она может держать телефон в руках только в таком положении, чтобы не напрягать запястья. Но чтобы не разочаровывать своих поклонников отсутствием фото, она наняла собственного селфи-ассистента.

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Пока Ким делает вид, что делает снимок на фронтальную камеру, в это время ее помощница Пакси нажимает на "кнопки" телефона. Мать Ким Кардашян Крис Дженнер одобрительно оценила такую диковинку и отметила, что таким образом и запястья в безопасности, и соцсети наполняются новыми фото.

Смотрите в видео, как Ким Кардашян пользуется услугами селфи-ассистента:

 

"Я безусловно переманю Пакси и попрошу быть моим селфи-ассистентом", – добавила Крис.

 

 

Теги: LifeStyle Ким Кардашян Мода
Источник: 24 канал
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